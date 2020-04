Zaia in diretta:

"Spero che la stagione estiva turistica non sia persa perché sarebbe davvero durissima. Se potremo, dal punto di vista sanitario, riaprire al turismo, dovremmo fare campagna con gli opinion leader, ovvero gli influencer internazionali"

"Abbiamo fatto una nuova ordinanza togliendo quello che era in più. Ma voglio essere chiaro che aprire o chiudere le aziende non spetta alla regione"

"Prima preghiera ai cittadini: dovete capire che l'emergenza non è finita. L'ordinanza, concessoria sotto certi aspetti, non deve essere vissuta come fine dell'emergenza. Abbiamo 245 persone in terapia intensiva e 1.427 in ospedale covid. Se questi numeri non scendono o peggio si alzano, dobbiamo chiudere di nuovo tutto. Invito tutti a non guardare i dati positivi come un trend positivo. Dati incoraggianti ma una rondine non fa primavera. Questo è un mezzo lockdown, una fase di limbo che ci prepara alla fase 2. Per gli spostamenti resta confermato tutto quello che non è indifferibile per lavoro o salute"

"Abbiamo un incremento dei movimenti in Veneto del 6,85% da quando sono arrivate le deroghe. A Pasqua è andata bene, non abbiamo visto auto incolonnate, Veneti ligi alle regole. Abbiamo visto e stiamo guardando la morte in faccia, ho l'impressione che in alcune aree del Paese non si abbia ancora la consapevolezza della cattiveria di questo virus"

"La nuova ordinanza attiva dalla mezzanotte di oggi fino al 3 maggio che è un atto di grande fiducia."

"Restano chiusi i supermercati e i negozi i festivi e la domenica. Confermata l'apertura dei mercati con le categorie merceologiche disposte dal Dpcm e tutte le altre misure relative ai mercati, varchi compresi. Per l'accesso servono mascherina e guanti, scontato che li debbano avere anche gli operatori."

"Per gli spostamenti a piedi devono essere indossate mascherine e guanti o igienizzante per mani. Uscite da casa solo individuali, salvo eccezioni tipo se hai un bambino e non hai chi te lo tiene. Vietata l'uscita a chi ha la temperatura corporea oltre i 37,5 gradi"

"Il 25 aprile e 1° maggio, picnic e barbecue è possibile solo nel giardino di casa e solo nel nucleo famigliare della stessa abitazione"

"Attività motoria è possibile solo individualmente nei pressi della propria abitazione e purché almeno 2 metri da altre persone. Ho tolto i 200 metri. Ma voglio confidare nel buon senso dei veneti"

"Si conferma la consegna a domicilio di alimentari e pasti e l’apertura di banche, poste, assicurazioni e professionisti, purché si vada su appuntamento e con le mascherine".

"La vendita di vestiti per bambini, cartolerie e librerie è ammessa solo in negozi dedicati a queste merceologie e solo due volte la settimana. È ammesso il trasporto per portare i rifiuti nei punti di raccolta differenziata. Infine, è ammessa l’opera di pulizia delle spiagge. Confermate le norme sul trasporto pubblico locale"

"Distributori automatici sono consentiti solo all'interno delle imprese"

"Nei supermercati, in coda fuori da almeno 2 metri di distanza. Dentro solo con guanti e mascherine"

"Confermiamo la consegna a domicilio di bar e ristoranti"

"Tutte le attività produttive ammesse devono mantenere tutte misure di sicurezza per i lavoratori"

Assessore Lanzarin: "Domani saremo in grado di dare tutti i dati dei tamponi in tutte le case di riposo"

Assessore Bottaccin: "Ospedale da campo donato dal Qatar? Sono arrivati 3 dei 5, forse 6, aerei. Una parte del materiale è in un nostro deposito della protezione civile e un'altra in deposito al Catullo. Un ospedale di 5.200 metri quadri di superficie coperta, 500 posti letto top"