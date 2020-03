Zaia: «I morti in Veneto sono 32. L’ultimo morto è un paziente di Bassano che si trovava ricoverato in ospedale. Fra 4 giorni satureremo le terapie intensive di base. Abbiamo allestito altre postazioni, stiamo identificando più siti e centri per il coronavirus, in ogni provincia abbiamo un rafforzamento delle terapie intensive e lo facciamo grazie alle persone eccezionali che abbiamo nella nostra sanità, volontari compresi».

«In Veneto abbiamo fatto più di 20mila tamponi, mi criticavano ma alla fine questo ci ha consentito di scoprire pure i contagiati asintomatici che avrebbero contagiato altre persone a loro volta», ha aggiunto.

«L'Europa sulla questione virus ha un comportamento scandaloso, altro che "siamo tutti italiani". Per non parlare della gestione delle frontiere: gli 80 chilometri di code di ieri al Brennero, qualcuno l'ha provocata. Veneto e Lombardia non possono essere considerate la Wuhan d'Europa, quando i primi casi europei sono accertati in Germania. Se magari facessero i tamponi scopriremmo altro»