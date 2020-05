Luca Zaia in diretta anche nel primo giorno della Fase 2 dopo l'ordinanza e dpcm di ieri che hanno decretato le riaperture delle attività commerciali.

Il bollettino. Sono 513mila i tamponi fatti oggi. I casi positivi 18.950 (11 in più), 3.870 le persone in isolamento (-109). Calano i ricoverati 592 (-9), i pazienti nelle terapie intensive 51 (+1), 3.187 i dimessi. I decessi in totale sono 1.803 (+6).

Plateatici.«L'invito ai sindaci è quello di venire incontro ai ristoratori con l'ampliamento dei plateatici, visto che la stagione ci viene in aiuto»

Pranzo a buffet.«Stiamo lavorando a una circolare che viene incontro ai nostri operatori turistici, in particolare gli alberghi, per la formula buffet. Noi crediamo che con un minimo di attenzione e con qualche precauzione si potrà fare.»

Trasporto pubblico: «C'è un'ordinanza in arrivo, devo solo firmarla. Sarà in sostanza in prosecuzione di quanto fatto finora e nel rispetto delle linee guida»

Centri estivi e parchi divertimento. «Altri due comparti che ci stanno a cuore sono i centri estivi e i parchi divertimenti e luna park. Ci stiamo lavorando e speriamo di venirne a capo entro il 25 maggio»

Mascherine. «Vorrei ricordare che l'obbligatorietà della mascherina non è una nostra volontà dittatoriale, ma una precauzione che può salvare la vita. E le multe sono previste dal Dpcm per chi non rispetta le regole»

Parchi giochi attrezzati: «Stiamo attendendo le linee guida per capire come regolamentare le attrezzature per bambini nei parchi gioco»

Cultura: «Tutto quello che possiamo fare, lo faremo, ci stiamo lavorando, ma abbiamo un dpcm che ci lavora contro. Io sto pensando a cinema, teatro e centri di aggregazione. Situazione ostica, ci stiamo ragionando»

Congiunti fuori regione. «Abbiamo raggiunto l'accordo con il Friuli Venezia Giulia, con la Provincia autonoma di Trento, e l'Emilia Romagna: ora si possono andare a trovare i congiunti in queste regioni». «I cittadini si dovranno muovere con l'autocertificazione da regione a regione».

Fiere. «Le regioni hanno chiesto al governo un intervento straordinario per le fiere che per il nostro territorio vogliono dire moltissimo. Pensate al Vinitaly, per la prima volta è saltato. Ci auguriamo si possa in questa seconda parte dell'anno recuperare su alcuni fronti»

Supermercati e centri commerciali. «La scelta dei giorni di apertura non compete alla Regione, per me dovrebbero chiudere tutti la domenica ma non ho più la podestà giuridica di scegliere. Ho chiuso perché l'emergenza sanitaria me lo permetteva, ma ora tutti i giuristi ci dicono che una ordinanza di chiusura domenicale sarebbe impugnabile»

Centri estivi e parchi giochi. Lanzarin: «Avevamo fatto linee guida 0-6 e 6-14 concordate con le altre regioni. Sabato sera sono arrivate le linee guida del ministro che riguardano solo 3-14 con l'apertura dal 15 giugno in poi. Questa settimana riprenderemo tutta la partita e vedremo se riusciremo ad anticipare il più possibile per i bambini 0-14. Idem per giostrine e parchi giochi»

Case di riposo, Lanzarin: «Dato positivo dagli screening in tutte le strutture, abbiamo visto che c'è una grossa flessione ospiti positivi calano - 1,9 per cento e anche gli operatori calano del -1.2 per cento rispetto a 15 giorni fa. Restano sorvegliati speciali ma la situazione migliora»