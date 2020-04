«Sono 315mila i tamponi fatti, quasi 10mila più di ieri. In isolamento sono 8.319, sono 403 in meno di ieri. Ricoverati 1.221, in terapia intensiva 124, in continuo calo. Dimessi 2.453 (+18) e i morti in ospedale 1.071 per un totale 1.315 (+18) i nati sono 82. Il trend positivo quindi si conferma»

«Sono orgoglioso dei veneti per come stanno rispettando le ordinanze. Non ho visto, ieri 25 aprile, scampagnate, non ho visto movimento, ho visto invece un grande senso di responsabilità»

«Alle 15 abbiamo la cabina di regia con il Governo, alle 19 la Conferenza dei presidenti di regione: immagino che ci saranno novità nelle prossime ore, un nuovo dpcm forse a notte fonda o domani mattina. Il governo sta accelerando sta prendendo qualche decisione, immagino che la Fase 2 stia prendendo sempre più corpo. Penso che nel prossimo decreto ci sarà l'app, dovrà essere risolto il problema della privacy».

«La nostra ordinanza, ribadisco, è stata fatta recependo le direttive del governo. Cimiteri? Non c'è nessun dpcm che ha chiuso i cimiteri, così come non sono mai state chiuse le chiese, sono state vietate le messe» A tal proposito Zaia ha illustrato una tabella che confronta le disposizioni dei Dpcm e le ordinanze regionali, per fare chiarezza e rispondere alle critiche: qui la tabella.

«Del Mes non ho ancora capito quali siano le condizioni, per cui non esprimo alcuna considerazione. Forse è una lacuna mia»

«Se lunedì si riapre capite che per i lavoratori si crea il problema del cibo. Può andare al supermercato, può andare dal fioraio ma non può andare a prendersi una pizza, capite la contraddizione»

«Asili, c'è chi dice che sbagliamo a parlare di riaperture, ma resta il problema di chi tiene i bimbi quando i genitori vanno al lavoro. Stiamo cercando di valutare di creare un network tra fattorie didattiche, centri estivi e quei capannoni con i giochi per i bambini per creare spazi di babysitteraggio in aiuto alle famiglie da maggio in poi. Ma anche su questo vedremo cosa dirà il comitato scientifico nazionale»

«Utopico pensare che si apra senza l'obbligo della mascherina. Impensabile che ti metti la mascherina solo quando entri in fabbrica, non sarà così»

«Le visite specialistiche negli ospedali veneti, probabilmente, riprenderanno il 4 maggio ma mi raccomando, essendo gli ospedale un luogo ad alto rischio di contagio, di indossare sempre le mascherine».

