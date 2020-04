Il Veneto ha dato ieri una lieve accelerata sulla riapertura delle attività economiche e allenta i vincoli su alcuni spazi commerciali, con un’ordinanza, firmata da Zaia e pubblicata ed entrata in vigore alle 15 di ieri che allunga l'elenco delle attività possibili, dal take away all'edilizia priva su proprietà esistenti.

Oggi Zaia di nuovo in diretta per fornire i dati del bollettino coronavirus e per rispondere ad eventuali dubbi.

Prima di iniziare omaggia la Resistenza e i "seimila partigiani veneti morti". Poi ricorda la staffetta partigiana Tina Anselmi, "colei che, oltre a essere stata la prima donna ministro, ha dato vita al sistema sanitario nazionale. E oggi più che mai è importante ricordarlo"

"Il primo pensiero corre oggi a chi la guerra e la Resistenza l’ha fatta due volte: la prima, allora, contro un nemico visibile, contro un esercito invasore; la seconda, oggi, contro un nemico invisibile e subdolo. Molti delle oltre 1200 vittime venete del virus appartenevano a quella generazione che è stata protagonista degli anni della Ricostruzione. Sono i nostri nonni, protagonisti di una storia di orgoglio, fatica, immigrazione, povertà, ma anche di riscatto, lavoro, intrapresa, lingua e cultura, che ha fatto grande questo Veneto, non solo nel benessere, ma soprattutto nell’aspirazione alla libertà e alla giustizia. Dobbiamo rendere onore anche a chi non è caduto allora, ma purtroppo cade oggi"

Il bollettino. "Sono 17.391 i contagiati (+162). Oggi abbiamo più dimessi che ricoverati: 63 persone in uscita e diminuito i ricoverati di 55 unità (in totale 1.105 in area covid e 129 in intensiva). I morti sono 1.53 negli ospedali (+27), in totale 1288"

Resta alta l'attenzione. "Resta l'apprensione e la pressione rispetto alla possibilità che ci si possa infettare in maniera importante. E' anche vero che tutte le comunità hanno affrontato una curva di 70 giorni dei ricoverati e poi la fase di convivenza che dobbiamo affrontare con responsabilità e lucidità sapendo che atti eroici possono diventare pericolosi. Temiamo qualcuno possa interpretare l'ordinanza e il prossimo dpcm come una liberazione totale, non sarà così, dovremo convivere con mascherina e guanti e igienizzante. Lo dico perché è fondamentale la collaborazione di tutti in questa fase"

Qui sotto la prima parte della diretta del 25 aprile

Cibo da asporto. "Abbiamo fatto una circolare per precisare quanto deciso ieri nell'ordinanza. Si esce da soli, si prenota online o al telefono, si va a ritirare, si preleva e torna a casa a consumare, non su una panchina o per strada. Così funziona fino al 4 maggio"

Ordinanze. "Non si dica che qui c’è qualcuno di irresponsabile che firma ordinanze alla carlona: lo spartiacque è il dpcm del 4 aprile che scioglie la chiusura totale. Sono tutte in scia e rispettose dei dpcm. Se oggi io volessi dire ai cittadini ’andate a fare una passeggiata' non potrei farlo perché il dpcm dice che non si possono fare distanti da casa".

Tasse. Non abbiamo in animo di piazzare addizionali Irpef, che porterebbero un gettito di 25 milioni. Ne abbiamo raccolti 55 con le donazioni. Questi temi, comunque, li dovrebbe affrontare il Consiglio"

Elezioni. "C’è stata una riunione con i ministri Boccia e Lamorgese sulle elezioni regionali. È stato un confronto positivo, nel quale abbiamo esposto le nostre convinzioni in maniera costruttiva, sottolineando che ci sarebbe una finestra ancora più ampia, concertata con il ministro della Salute. C’è possibilità di fare dei ragionamenti"

Qui sotto la seconda parte della diretta del 25 aprile