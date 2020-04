Il governatore del Veneto Luca Zaia in diretta Facebook: «I numeri cominciano ad andare nella giusta direzione, ma la preoccupazione maggiore restano le case di cura. Siamo pronti al peggio, non bisogna abbassare la guardia, un dato positivo da solo non dà una tendenza».

TAMPONI. «In Veneto nei prossimi giorni i dati sui positivi a Coronavirus in Veneto aumenteranno - ha aggiunto - ma semplicemente perché abbiamo 10mila tamponi bloccati nei frigo. Sono tamponi di sei-sette giorni fa, perché mancano ancora i kit reagenti».

RESTRIZIONI. Zaia conferma che le restrizioni in Veneto continueranno: «Sembra che il Governo confermerà le misure, di conseguenza faremo la nostra ordinanza, che sarà sicuramente più restrittiva». Quanto alle piccole uscite, ha precisato Zaia, « se c’è scritto ’in prossimità dell’abitazione', se andiamo a guardare il significato della parola è più restrittiva dei 200 metri, è quasi andare radenti al muro». Zaia ha quindi ribadito che «per le passeggiate entro 200 metri da casa si può fare, evitando ovviamente di radunare i parenti e di fare una partita a calcio; sono 256 passi, in Veneto si fa così. Se qualcuno deve andare al bancomat e si deve portare bimbo con sè si può fare. Il ministro ha chiarito, ai Veneti dico state a casa, se dovete sgranchirvi, 200 metri, punto. Si può fare per la farmacia, il supermercato, l’edicola, la banca, tutte le cose urgenti. La partita è chiusa così», ha concluso.

AZIENDE. «In questo momento non ci sono le condizioni per riaprire le aziende, il contagio è sopito ma comunque c’è», ha detto ancora Zaia, commentando le posizioni degli industriali sulla ripresa dopo il Coronavirus. «Penso che dobbiamo intanto fare in modo che si vada a ’cementificare la diga' rispetto al virus; dall’altro fare in modo che le imprese riescano ad aprire; il test sierologico va in questa direzione, per dare la ’patente' di immune agli operai. Penso che finita la fase sperimentale - ha concluso - l’obiettivo è di darlo anche alle imprese».