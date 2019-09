Vuoi fare offerte in chiesa?c'è bancomat

BCN

(ANSA) - VENEZIA, 9 SET - Circolano sempre meno contanti e così un parroco si è trovato ad installare un bancomat per le offerte da fare all'altare, per mettere una candela o per contribuire alle spese di gestione. L'operazione, non senza qualche polemica, era stata avviata a maggio scorso a Chioggia (Venezia) nella chiesa di San Giacomo, in pieno centro. A gestirla il parroco Vincenzo Tosello, 68 anni, noto come 'Don laurea', ne ha sette, poi ribattezzato 'Don bancomat'. "Questa storia non l'ho inventata io - dice Don Tosello - è stata contattata la Curia e il vicariato generale ha proposto di adottare, in via sperimentale, il Pos e la mia parrocchia per il test". "Non ha finalità commerciali - precisa -, il gestore trattiene la sua parte, nemmeno si vuole arginare in questo modo il fenomeno dei furti in chiesa". "L'obbiettivo - sottolinea - è di dare anche ha chi non ha contanti la possibilità di fare la sua offerta: la gente circola sempre meno con contanti è solo un'idea anticipatrice".