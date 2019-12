L'ha cancellata dal social network ma le polemiche continuano. Parliamo della vignetta pubblicata dal capogruppo di Fdi in consiglio regionale del Veneto Sergio Berlato, contro «le signorine animaliste e le vegane» la notte di Natale. L’immagine mostra una donna durante una visita ginecologica e si allude, con un messaggio sessista, all’assenza di rapporti sessuali perché sullo schermo dell'ecografia si vede una ragnatela.

«Non ci sono parole per descrivere la sua bassezza - commenta la veronese Alessia Rotta, vicepresidente vicaria del Gruppo Pd alla Camera - Speriamo si dissoci Giorgia Meloni». Per il Forum Donne Articolo Uno, Berlato «entra nella debole schiera di coloro che, quando sono criticati da donne, non reggono "il colpo": così pubblica un post vergognoso contro le donne. Niente di nuovo, è in uso fra molti di coloro che bazzicano a destra. Il fatto è che questo signore ricopre un incarico come consigliere regionale. Sostiene di essere stato minacciato e offeso da "signorine animaliste e vegane". Se è stato offeso e minacciato - si rileva - il signorino Berlato trova la nostra solidarietà e ha tutto il diritto di rispondere, ma se lo fa offendendo, allora no, il signorino Berlato, non è sulla strada giusta».

Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape) annuncia l’avvio di azioni legali. «Presenteremo questa mattina un esposto - spiega - alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di diffamazione, che potrà essere sottoscritto da tutte le donne che si sono sentite offese e diffamate. Non è cancellando il post dai social che si rimedia a un’aggressione gratuita alla sensibilità del gentil sesso. Ci auguriamo che nelle prossime ore arrivino delle scuse da Fratelli d’Italia».

«Ho eliminato il post delle ragnatele solo per evitare squallide strumentalizzazioni a danno del partito, non prima di averne salvato una copia integrale con tutte le inqualificabili offese e le inaccettabili minacce, anche di morte, a cui sono stato sottoposto assieme ai componenti della mia famiglia da parte degli animalisti», ribatte Sergio Berlato. «Sarà mia cura farne pervenire tempestivamente copia alle autorità competenti - aggiunge - unitamente alla mia denuncia querela per diffamazione aggravata e minacce per la quale ho già fornito mandato ai miei legali».