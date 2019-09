Vigili fuoco recuperano oggetti sacri

BCN

(ANSA) - VICENZA, 25 SET - I vigili del fuoco sono intervenuti a Chiuppano (Vicenza) su richiesta dei carabinieri per il recupero di alcuni oggetti liturgici buttati all'interno di una roggia, che affianca il torrente Astico. I diversi manufatti sacri, probabilmente trafugati in qualche chiesa, erano stati visti da un signore, il quale ha avvertito i carabinieri. I vigili del fuoco arrivati sul posto anche con il nucleo sommozzatori di Venezia, hanno recuperato a circa un metro di profondità i diversi oggetti sacri presi in custodia dai militari dell'arma per l'individuazione dei legittimi proprietari. (ANSA).