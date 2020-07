Insultato mentre fa benzina, un pensionato pesta due giovani

Un pensionato vicentino di 77 anni andrà a processo per rispondere di lesioni volontarie a due giovani, di 29 e di 26 anni. L’imputato, nel settembre di tre anni fa, stava facendo benzina ad un distributore quando era arrivata un’altra auto con i due giovani, un vicentino e una padovana. Questi ultimi lo avrebbero prima preso in giro e poi insultato perché - non pratico delle pompe automatiche - era lento nell’inserire le banconote e nel fare rifornimento; il pensionato avrebbe reagito a schiaffi, calci e pugni. I due feriti si erano recati a farsi medicare e lo avevano denunciato.