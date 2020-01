'Vicenzaoro', mercato 2020 in crescita

CS-BUO

(ANSA) - VICENZA, 17 GEN - Avvio oggi fino al 22 gennaio di Vicenzaoro January The Jewellery Boutique Show 2020, il primo e atteso appuntamento mondiale del settore orafo-gioielliero, organizzato da Italian Exhibition Group, con la presenza di oltre 1500 espositori. La fiera si svolge in un momento di grande dinamicità per il settore e rappresenta l'occasione per fare il punto sul mercato in Italia e nel mondo. Nel 2019 il valore dell'oro ha visto un forte incremento e questo, che pure non si traduce direttamente in valore per le aziende e tende a complicare la lettura dei dati del terzo trimestre 2019, non impedisce però di delineare una situazione che, per l'Osservatorio Federorafi Confindustria Moda, si presenta rassicurante e positiva, oltre che per il risultato puntuale dei primi 9 mesi, per la conferma di un trend che dal 2017 ha visto il settore crescere in maniera organica e costante. A conferma del buon andamento si inseriscono anche i dati dell'Osservatorio di Federpreziosi Confcommercio che registra un atteggiamento positivo delle gioiellerie per il 2020, più accentuato a Nord Est e al Nord Ovest, meno al Centro e al Sud-Isole. Anche l'export di oreficeria, argenteria e gioielleria nel 2019, dopo il -2,4% del 2018, è tornato a salire su ritmi vivaci: da gennaio a settembre 2019 le vendite all' estero sono cresciute del +7,8%, per più di 5 miliardi di euro. (ANSA).