Via della Seta: Musolino a Forum in Cina

(ANSA) - VENEZIA, 10 LUG - Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, interverrà domani a Ningbo (Cina) alla quinta edizione del Forum di Cooperazione Internazionale dei porti della Via della Seta Marittima. Unico rappresentante della comunità nazionale dei presidenti dei porti a partecipare, e unico italiano a intervenire alla tavola rotonda tematica dedicata allo sviluppo sostenibile delle rotte marittime, Musolino sarà anche il moderatore del panel sui temi dell'inclusività lungo la Via della Seta, avendo accettato l'invito a partecipare dell'Autorità provinciale dei porti della regione dello Zhejiang, che comprende gli scali di Ningbo e Zhoushan, tappe fondamentali nel percorso della Via della Seta Marittima che si estende fino all'Italia. (ANSA).