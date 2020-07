Orologi, vestiti e 10mila euro in contanti spariti dalla cassaforte e il fidanzato svanito nel nulla.

Come racconta Il Giornale di Vicenza, ieri sera i carabinieri sono intervenuti in via Lanza, all'hotel Verdi, dove è stato messo a segno un furto. La vittima è una donna romena di 37 anni di Vicenza, che occupava una camera insieme al fidanzato 33enne, suo connazionale.

Ha trovato la cassaforte svuotata e ha dato l'allarme. Il fidanzato al momento risulterebbe irreperibile.