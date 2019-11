Venezia:Von der Leyen,non perdiamo tempo

LDN-BUO

(ANSA) - STRASBURGO, 27 NOV - "La protezione del nostro clima è una questione esistenziale per l'Europa e per tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti. Vediamo Venezia sott'acqua, le foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania; è successo anche in passato, ma non possiamo perdere neanche un secondo, dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico". Lo ha detto la presidente eletta della Commissione Ue Ursula von der Leyen. (ANSA).