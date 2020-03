Venezia, Salone nautico slitta 2021

GM

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAR - Il Salone nautico di Venezia previsto all'Arsenale il prossimo giugno è stato spostato al 2021. E' un'altra delle conseguenze della crisi dovuta al Coronavirus, che impedisce di ri-pianificare le grandi manifestazioni, fino a quando non sarà possibile stimare la fine dell'emergenza. Lo slittamento è stato deciso dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. In primo piano viene la salute, ha spiegato il sindaco, aggiungendo che bisogna rispettare "il momento delicato in cui stiamo vivendo".