Si arricchisce di particolari agghiaccianti l'omicidio avvenuto in provincia di Venezia.

Uccisa con ferocia, la testa sbattuta più volte sul bidet del bagno, poi lasciata in mezzo alle fiamme appiccate volontariamente a suo appartamento dall’assassino. Non era un normale incendio, e non era una morte accidentale, quella di Marcella Boraso, 59 anni, la donna, con problemi di alcolismo, trovata cadavere ieri nella sua casa Ater a Portorgruaro (Venezia). Le indagini dei Carabinieri, che in poche ore hanno condotto al fermo del presunto responsabile, un 23enne marocchino con precedenti per furto, hanno svelato una storia di violenza e degrado, nata quando la donna e il suo presunto carnefice si sono conosciuti, frequentando il Sert: lei per i problemi di alcol, lui per la tossicodipendenza. Del resto la ricognizione della stanza da bagno, con gli schizzi di sangue trovati fin sul soffitto, aveva reso chiaro che non si era davanti ad un semplice incidente.

Il 23enne è ora in carcere a Venezia con l’accusa di omicidio e incendio. Secondo i militari, intercettato al telefono mentre parlava con il fratello, si sarebbe tradito menzionando elementi sulla scena del crimine che erano noti solo agli investigatori. Gravi e concordanti sono stati definiti gli indizi a suo carico dalla Procura della Repubblica di Pordenone che in un conferenza stampa ha spiegato come si è giunti alla sua individuazione, in un’indagine-lampo, meno di 12 ore dal ritrovamento del cadavere. Il giovane e la vittima abitavano nello stesso complesso Ater. L’indagine ha preso spunto in realtà da un episodio minore, il furto di un decespugliatore, 20 giorni fa. L’autore era proprio il marocchino. I Carabinieri avevano ascoltato anche la testimonianza della donna, la quale aveva riferito di essere impaurita da lui, che l’aveva picchiata e le chiedeva sempre somme di denaro. Memori di questo, dopo la motte di Boraso i militari hanno convocato in caserma lo straniero, come persona informata sui fatti. L’uomo si è contraddetto, fino a dare in escandescenze e costringere gli inquirenti a interrompere l’audizione. Poi la telefonata con il fratello sul ritrovamento della donna, non sapendo di essere ascoltato: «sicuramente è scivolata mentre stava entrando nella vasca piena di acqua, e magari aveva lasciato il pentolino sul fuoco, che ha provocato l’incendio».

Due gli elementi - la vasca piena d’acqua e il pentolino - a conoscenza solo di investigatori e soccorritori. Chi ha ucciso la donna lo ha fatto sbattendole ripetutamente la testa sul bidet del bagno, con tale violenza che il sanitario è andato in frantumi. Gli schizzi di sangue - l’indagato aveva addosso una maglietta con tracce emetiche che saranno analizzate - sono arrivate fino al soffitto, cosa non spiegabile con una caduta accidentale. I vicini di casa hanno hanno riferito di aver udito dei colpi sospetti attorno alle 3.30 della notte tra martedì e ieri. Dieci minuti prima il marocchino aveva spedito un sms alla vittima, chiedendole di aprire perché stava salendo.

Il marocchino - disoccupato, regolare in Italia - era stato anche protagonista di un recente servizio della trasmissione «Striscia la notizia». Si era assunto la responsabilità di continui furti in una lavanderia automatica, quando era stato smascherato dall’inviato.

