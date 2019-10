Venezia, contributo accesso luglio 2020

CO

(ANSA) - VENEZIA, 24 OTT - Il Consiglio comunale di Venezia, nella seduta di stamane ha approvato la delibera che introduce modifiche al contributo d'accesso per i turisti che visitano la città. "Le principali modifiche - spiega l'assessore al Bilancio, Michele Zuin - riguardano le modalità di riscossione, che passano dai vettori al Comune, tranne nel caso delle navi". La delibera fissa l'entrata in vigore del contributo al 1 luglio 2020. "Questo - conclude Zuin - serve per testare al meglio il sistema nei primi mesi del prossimo anno, evitando di avere problemi di esercizio". (ANSA).