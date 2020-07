«Credo che per il rispetto di quello che è stato fatto, Venezia non si può permettere il lusso di mettere minimamente a rischio la salute dei propri cittadini». Lo ha sottolineato il sindaco di Venezia Luigi Brugnano annunciando la cancellazione dei fuochi del Redentore, previsti la notte del 18 luglio, anche in relazione «all’ultima ordinanza del presidente Zaia che prende atto di qualche sia pur minimo focolaio Covid in Veneto, della leggera modifica dell’indice di contagio».

Brugnaro ha ripetuto: «questa è una città sicura, noi abbiamo lavorato quattro mesi ed è da novembre che non dormo per lavorare sempre, non possiamo mettere tutto a repentaglio, dobbiamo ai cittadini senso di responsabilità». Il sindaco non ha nascosto di aver pensato in un primo tempo ad un piano B, per rendere comunque possibile l’evento, ma poi di aver dovuto cambiare idea. «Faremo comunque il ponte votivo - ha annunciato - con inaugurazione venerdì sera, riservata solo a un rito liturgico. Il ponte non sarà disponibile per l’attraversamento, proprio per evitare qualunque tipo di assembramento».

Sarà un Redentore costantemente monitorato: «controlleremo con la nostra cabina di regia - ha rilevato - perchè immaginiamo che comunque qualcuno voglia festeggiare con tavoli alla Giudecca: chiediamo a tutti se lo faranno di rispettare al massimo le misure di distanziamento». Resterà il messaggio simbolico. «Abbiamo immaginato di fare 4 barche distanziate che transiteranno lungo il Canal Grande - ha osservato - per dare comunque il senso di marcare questa serata per noi molto importante». «Sarà un Redentore diverso - ha concluso - più partecipato, più romantico e più significativo del momento che stiamo vivendo».