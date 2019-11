Venezia ancora in emergenza, domenica attesa marea a 160 centimetri

Un giorno di tregua, oggi, a Venezia, con l’attesa di un’altra botta di super-marea. Per domenica è attesa ancora un’acqua alta di 160 centimetri alle 12.30. La vita della Serenissima pare scandita dal risuonare delle sirene d’allarme.

Le previsioni meteo lasciano pochi spiragli: la sciroccata durerà a lungo, fino a 18 ore, e sarà tale da prender dentro due punte di massima, con in mezzo un picco di minima, che non scenderà mai sotto il metro. In sostanza da questa notte (tra sabato e domenica): previsti 130 cm alle ore 3.05, 110 cm alle alle 6.50, 160 cm alle 12.30, Venezia rimarrà sommersa fino al pomeriggio di domenica.

«La marea si manterrà su valori molto alti per diversi giorni», si legge sul sito del Centro del Comune, che prevede fino a martedì picchi sopra il metro, leggendo più avanti un affievolimento dei fenomeni.