Venezia, alta marea ma San Marco asciutta: il Mose funziona

Venezia alza per la prima volta le dighe del Mose per fronteggiare l’acqua alta. Le 58 paratoie mobili si sono sollevate per un’ora e 17 minuti stamattina, per contrastare la marea prevista a 120-130 cm con vento di scirocco. «Il test è andato bene», ha detto il Provveditore Zincone. In Laguna la marea non si è alzata e Piazza San Marco è rimasta all’asciutto.

«La Basilica è asciutta, asciutta. È la prima volta ed è un dato importantissimo». Lo ha detto il Primo Procuratore di san Marco a Venezia, Carlo Alberto Tesserin. «Abbiamo azionato - ha aggiunto - le pompe per evitare le infiltrazioni che arrivano da sotto nel nartece, e hanno funzionato in sicurezza. A 90 centimetri di marea avremmo dovuto affrontare l’acqua che arriva dalla piazza, ma non è arrivata perché esclusa dal Mose», ha concluso.

«È una giornata storica per Venezia. Una notizia che aspettavamo da anni e che ora va comunicata in tutto il mondo», dicono il presidente dell’Associazione Veneziana Albergatori, Vittorio Bonacini, e il direttore Claudio Scarpa.

«Una giornata storica e di grande gioia»: così Arrigo Cipriani, patron dell’Harry’s Bar, commenta l’innalzamento del Mose, grazie al quale oggi la città lagunare è stata preservata dall’acqua alta. «Vedere che tutto ha funzionato - sottolinea . vuol dire che negli ultimi mesi si è lavorato bene. È una grande vittoria per la città». Cipriani non ha voluto perdersi l’evento. «Ero a casa - racconta - e ho visto dalle finestre che la marea rimaneva bassa».