Udinese: Gotti, Verona vera sorpresa del campionato

Y4T-FMS

(ANSA) - UDINE, 15 FEB - "Il Verona si sta rivelando la vera sorpresa del campionato". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Luca Gotti alla vigilia della sfida di domani con l'Hellas. "Sono sesti in classifica, ora ci sono nove punti di differenza tra noi e loro. Tutte le altre considerazioni devono essere messe alla prova del campo", ha aggiunto rispondendo a chi gli chiedeva se quella di domani sarà una buona occasione per dimostrare che tra le due squadre non vi sia poi così tanta differenza di valori. "Non dobbiamo sperare di vincere, ma fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per cercare di vincere", ha affermato ancora Gotti che dovrà rinunciare a De Maio in difesa, fermatosi ieri per un risentimento muscolare: "non sarà disponibile e credo non solo per la partita di domani". (ANSA).