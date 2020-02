Uccise la figlia di soli quattro giorni, resta in libertà vigilata

Federica Ziliotto, la mamma di 43 anni di Bolzano Vicentino che un anno fa ha ucciso la sua figlioletta di 4 giorni, non era in grado di intendere e di volere, ma è ancora pericolosa, verso se stessa. Per questo con ogni probabilità resterà in libertà vigilata.

Ieri era in programma il processo per l’omicidio volontario, e la sentenza è attesa fra qualche mese. La procura potrebbe chiedere l’assoluzione, proprio per il fatto che la mamma non era in sé. Il marito l’ha sempre supportata.