Uccisa e in pasto a maiali: Ris in casa

BCN

(ANSA) - VICENZA, 30 LUG - I Carabinieri del Ris sono tornati, oggi, a Velo d'Astico (Vicenza) nella casa di Valerio Sperotto, l'uomo indagato più volte per la morte della prima e della seconda moglie. Gli specialisti dell'arma hanno setacciato l'abitazione su richiesta del Pm Hans Roderik Blattner, presente ai controlli, in quella casa dove a 10 anni di distanza una dall'altra, sparirono Ivette Zecchinati e Virginia Mihai, le due mogli dell'uomo, morto nel 2011 a 64 anni. Quella abitazione in vent'anni non era mai stata controllata a fondo: nessuno aveva mai compiuto rilievi alla ricerca di tracce di un delitto. Le ricerche sono state intraprese sotto la spinta del racconto di un uomo che, scavando vicino alla porcilaia nei pressi della casa, disse di aver visto delle ossa. Le ricerche avevano portato al rinvenimento di una falange umana e l'esame del Dna ha dimostrato che si tratta di un resto di Virginia Mihai.