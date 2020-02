Gli agenti della polizia locale di Arzignano hanno fermato, qualche giorno fa, alle 11 del mattino, un 49enne di San Bonifacio

che, in motorino, stava andando in senso contrario lungo un tratto a senso unico di via IV Novembre, mettendo così a rischio l'incolumità di passanti ed automobilisti in una strada centrale e trafficata.

Al controllo, l'uomo è risultato privo di patentino di guida, in quanto gli era stato ritirato nel 2018 per scadenza di validità. Inoltre, alla prova dell'etilometro, è risultato con un tasso alcolemico di 0,94 g/l.

Secondo quanto riporta Il Giornale di Vicenza, gli agenti hanno quindi provveduto a denunciarlo per guida in stato d'ebbrezza e ad elevargli una sanzione che verrà quantificata dalla Prefettura (andrà da un minimo di 2030 euro ad un massimo di 8136 euro). Il ciclomotore, inoltre, è stato sequestrato.