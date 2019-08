Ubriaca in auto fugge ad alt, arrestata

BCN

(ANSA) - PADOVA, 4 AGO - Una donna di 51 anni residente a Limena (Padova) è stata arrestata nella notte dai carabinieri al termine di un inseguimento terminato con alcuni colpi di pistola sparati alle gomme dell'auto con la quale si era data alla fuga. Tutto è iniziato quando una pattuglia della polizia stradale ha fermato l'auto della guidatrice. La donna ha fatto scendere il passeggero che era con lei e poi si è data alla fuga. Allertate tutte le forze dell'ordine sono stati i carabinieri a intercettare l'auto della donna che non ha rispettato neanche l'alt dei militari. La guidatrice durante la sua corsa ha tentato di investire un ciclomotore ha poi sbattuto contro un'auto in sosta. I carabinieri, quindi, le hanno dovuto sparare alle gomme per fermarla. La donna è stata trovata con la patente scaduta, guidava con un tasso alcolemico di 0.9 mentre l'auto era senza assicurazione. La donna è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, l'auto è stata sequestrata.