Tre anni di lotta contro la malattia rarissima: il piccolo Mirco non ce l'ha fatta

Ha lottato fin dalla nascita. Tre anni di lotta, tra un ospedale e l’altro. Al suo fianco, sempre, mamma e papà. Mirco Faccio, bambino di Quinto Vicentino, non ce l’ha fatta: si è spento il giorno di Natale, ad appena 3 anni.

Ha lottato con una malattia terribile e rarissima, sostenuto dall’amore dei suoi genitori Silvia ed Enrico, dei suoi famigliari e da quella voglia di vivere che solo un bambino di 3 anni può avere. «Dal momento della sua nascita, Mirco ha iniziato a manifestare problemi di salute - racconta la mamma Silvia Giuriato, 29 anni -. Erano state ipotizzate varie malattie. Poi la diagnosi, la Mia-Cid, una malattia genetica rarissima, di cui esistono appena una cinquantina di casi in letteratura».

«Da subito - racconta la mamma - ci hanno detto che per Mirco non c’erano speranze e che l’unica possibilità poteva essere il trapianto di midollo osseo e di intestino». La mamma ha donato ciò che poteva donare, ma sono subentrate complicazioni. «In tanti ci sono stati vicini in questi tre anni - commenta -, moltissime persone e tante nemmeno le conosciamo, ma non hanno mai smesso di portare Mirco nel loro cuore».