Due persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Mihaela Stoicescu, 50 anni, la donna di Minerbe che morì durante una rapina il 13 marzo scorso a Noventa Vicentina. I carabinieri di Vicenza hanno infatti notificato a Napoli un provvedimento restrittivo a due uomini ritenuti responsabili della morte della donna. All’operazione hanno contribuito i carabinieri di Napoli.

Il dramma era avvenuto in via Palladio, in pieno centro a Noventa Vicentina. La donna, di Minerbe in provincia di Verona, si era opposta a uno dei rapinatori che voleva rubarle l'auto sulla quale si trovava seduta in attesa che la nipote terminasse di prelevare del denaro dallo sportello dell'Ufficio postale. Uno dei banditi ha aperto la portiera del passeggero e cercato di gettare fuori la malcapitata che però ha reagito; l'auto era quindi partita con la donna che pendeva in parte fuori dall'abitacolo, attaccata alla portiera.

La vettura ha colpito due auto e un'ambulanza. Stoicescu è rimasta gravemente ferita negli impatti, dopodiché è caduta sull'asfalto morendo poco dopo l'arrivo in ambulanza all'ospedale.

AGGIORNAMENTO: I NOMI DEI KILLER

Sono Maurizio Buoniconti ed Enrico Pace, entrambi napoletani di 45 e 29 anni, i responsabili dell omicidio di Mihaela Stoicescu, travolta e schiacciata dalla sua auto a Noventa lo scorso 13 marzo durante un tragico tentativo di rapina. Questo il risultato delle minuziose indagini dei carabinieri di Vicenza coordinati dal pm Parisi. Stamattina l'operazione dei militari dell'Arma di Napoli per trarli in arresto è andata a buon fine per Buoniconti, mentre Pace è riuscito a fuggire