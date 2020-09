L'auto esce di strada: muore un 21enne, ferito l'amico alla guida

Aggiornamento ore 9,30. L'incidente mortale della notte scorsa e accaduto in via via Valle, lungo la strada provinciale 350, a Cogollo del Cengio; non a Velo d'Astico come comunicato in un primo momento dalle forze dell'ordine.

L'auto, una Subaru Impreza, uscita di strada si è poi rovesciata: deceduto il conducente, ferito il passeggero. I pompieri arrivati da Schio hanno estratto il ragazzo di 21 anni che era alla guida. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del giovane. Il passeggero, anche lui 21enne, è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Ore 7.45. Incidente mortale nel corso della notte lungo la strada provinciale 350 a Velo D’Astico. La vittima è un giovane di 21 anni. Intorno alle 3 stava percorrendo la provinciale, quando l'auto su cui viaggiava con un amico è uscita di strada. L'altro ragazzo, un coetaneo, è ricoverato in codice rosso all'ospedale di Santorso.

Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del tragico incidente.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, Suem e vigili del fuoco, ma per uno dei due ragazzi non c’è stato nulla da fare.