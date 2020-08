La tragedia familiare è avvenuta nel pomeriggio, mercoledì 19 agosto, verso le 18 ad Arzignano. Un figlio 18enne ha accoltellato il padre, un uomo di 45 anni di origine indiana, pare al culmine di un litigio in casa.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, il ragazzo ha inferto al genitore coltellate mortali all'addome. È stato il 18enne a chiamare il 118. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo della tragedia però, per la vittima non vi era più nulla da fare.

Sul posto Suem 118 e carabinieri. Gli operatori sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del 45enne, operaio in una conceria della zona.

Notizia in aggiornamento