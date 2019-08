Traffico in tilt per tamponamenti in A4

GM

(ANSA) - PADOVA, 17 AGO - Disagi e lunghe code sulla A4 tra Venezia e Padova oggi a causa di alcuni tamponamenti verificatisi in direzione Milano. Due persone sono rimaste ferite nel tamponamento tra due vetture in corsia di sorpasso, tra Arino e Padova est; il blocco temporaneo ha provocato una coda di mezzi che si è allungata fino a 6-7 chilometri, sul Passante, ora in via di smaltimento. Situazione analoga si era verificata più avanti nello stesso tratto, fra Padova ovest e Grisignano, anche qui per un tamponamento, senza conseguenze per gli occupanti delle auto coinvolte. Il traffico è molto intenso su tutta la rete autostradale del Veneto, per l'inizio dei rientri dalle vacanze. Code sono segnalate anche alla fine della A27, nel bellunese, a Pian di Vedoia, all'altezza dell'innesto con la 51 di Alemagna.