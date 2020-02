Torna CosmoBike, Verona capitale bici

GM

(ANSA) - VERONA, 12 FEB - Oltre 180 marchi presenti con gli ultimi modelli e accessori, più di 40 incontri con i grandi campioni del ciclismo, circuiti per test ride, spettacoli e focus su e-bike e ciclo turismo. A Verona fiere torna "CosmoBike Show", il festival della bici in programma il 15 e 16 febbraio. Una manifestazione trasversale, dedicata alla passione per le due ruote a pedali, in grado di coinvolgere ciclisti esperti, ma anche chi si sta avvicinando per la prima volta a questo mondo. Proprio da Verona, a giugno, si era concluso il 102/o Giro d'Italia con la tappa a cronometro. Ora CosmoBike Show rappresenta l'evento di apertura per la stagione ciclistica 2020. Anche quest'anno VeronaFiere e CosmoBike rinnovano la collaborazione con la Gazzetta dello Sport. Si inizierà sabato 15 con un talk dedicato al Giro d'Italia e la presentazione delle tappe venete della corsa rosa 2020. Domenica 16 invece verrà svelato in anteprima il tracciato del campionato italiano professionisti, nato da un'idea di Filippo Pozzato.