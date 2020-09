Torna a fine maggio 2021 Salone Nautico Venezia

GM

(ANSA) - VENEZIA, 26 SET - Torna nel 2021 con una novità, un'intera sezione dedicata alle barche a vela, il Salone Nautico di Venezia, nei monumentali spazi dell'Arsenale, la fabbrica delle navi della Serenissima. Ad annunciare le nuove date del boat show sulla laguna è stato il sindaco, Luigi Brugnaro. Il Salone si svolgerà dal 29 maggio al 6 giugno, con un'articolazione sui due week end. Sarà l'occasione per vedere da vicino la capacità industriale e artigianale dei migliori cantieri lagunari, per far ripartire il settore dopo lo stop del lockdow, che ha cancellato l'edizione 2020. "Novità della prossima edizione - spiega Brugnaro - sarà la presenza di una sezione dedicata alle imbarcazioni a vela, e un focus particolare, già anticipato nell'edizione 2019, sul tema dei motori ibridi, elettrici e innovativi. Parte proprio da Venezia e la sua laguna la sfida per la sostenibilità". Sarà confermata l'impostazione trasversale del Salone, un evento dedicato si' alla nautica ma con una forte vocazione culturale, come merita la città e il luogo che accoglie la rassegna. Quest'anno il salone nautico, ricorda Brugnaro "si inserisce all'interno del ricco calendario delle celebrazione per i 1.600 anni dalla fondazione di Venezia". (ANSA).