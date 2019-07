Tira una pesca in faccia e colpisce con un trasformatore il marito mandandolo all'ospedale

VICENZA - Una pesca che poteva costare molto cara. Y.A.A., di 43 anni, di origini cubane e residente in strada Biron di Sotto in città, era finita a processo con l’accusa di aver lanciato un frutto addosso al marito, un italiano, ferendolo a un orecchio. In un’altra occasione la donna lo avrebbe pure colpito ripetutamente con il trasformatore di una lampada da tavolo: scene degne del copione della Guerra dei Roses, la famosa pellicola del 1989 con Michael Douglas e Kathleen Turner.

Lui, che in entrambe le circostanze era ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo, aveva deciso di denunciarla. Dopodiché ha però ritirato la querela, estinguendo il reato. Il giudice ha dunque dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata.