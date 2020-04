«C’è un network di sperimentazioni per il test sierologico. C’è chi dice che non è validato. Noi guardiamo alla comunità scientifica: ci dicono, e l’hanno scritto nero su bianco, che credono a questa partita». A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha avviato in Regione la sperimentazione dei test sierologici.

«È pur vero - precisa Zaia - che la comunità scientifica dice anche che se non vale il principio del test anticorpale, quindi sierologico, non vale nemmeno il principio del vaccino, perchè il vaccino si basa sulla ricerca degli anticorpi neutralizzanti». Da una parte i test sierologici, dall’altra i tamponi già fatti, 153 mila in Veneto. La nuova macchina olandese, installata e avviata oggi nell’Azienda Ospedaliera di Padova, garantirà 9.600 tamponi al giorno potendo effettuare in 15 minuti ciò che la macchina precedente effettuava in due ore; può processare piastre da 300 campioni invece di 90, e quattro piastre in contemporanea. Con i due nuovi estrattori che l’Azienda Ospedaliera di Padova ha già ordinato, e il cui arrivo è previsto a breve, la nuova macchina può arrivare a una capacità di 20 mila tamponi/giorno cui si devono aggiungere tutti quelli processati dalle singole Ulss e dall’Azienda Ospedaliera di Verona.

Zaia guarda infine anche all’ozonoterapia: «Chiederemo, se ce la concedono, questa sperimentazione che sembra funzioni. In Friuli Venezia Giulia hanno fatto delle prove, negli Usa si dice che utilizzino già questa molecola d’ossigeno più performante. Stiamo a vedere», ha concluso.