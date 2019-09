Grave incidente nel Vicentino tra due auto lungo la Sp 46, a Isola Vicentina, intorno alle 4.30. In seguito all'urto, come riporta Il Giornale di Vicenza, una delle due auto è volata in un fossato ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e i vigili del fuoco. Uno dei due conducenti è stato intubato e trasferito in codice rosso al San Bortolo, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione; anche il secondo ferito è stato trasportato in ospedale, con un codice di media gravità. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba.