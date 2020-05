Terribile tragedia nella serata di giovedì a San Pietro Viminario, nella Bassa Padovana, lungo via Marconi. Un uomo di 47 anni di Pernumia (Padova) è morto in seguito ad un incidente che ha visto coinvolte due auto e una bici.

L’uomo era a bordo della sua Alfa Romeo Giulia, proveniva dal centro di San Pietro Viminario ed era diretto a Tribano quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato prima con una bicicletta condotta da un ragazzo di 17 anni proveniente dal senso opposto e poi con una Giulietta - che si è ribaltata in seguito allo scontro - condotta da un altro cittadino di Pernumia di 24 anni.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi per il 47enne alla guida dell'Alfa Romeo Giulia non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo. Gli altri due feriti sono stati portati d’urgenza in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore. Sul posto i carabinieri di Albignasego e Monselice. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati.