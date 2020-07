Tremano le montagne tra il Friuli e il Veneto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 14.06 nel parco naturale delle Dolomiti Friulane. Lo rileva l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

L'epicentro è stato individuato a 7 chilometri da Forni di Sotto (Udine) ad una profondità di 9 chilometri. La scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il Friuli Venezia Giulia, fino al confine con l'Austria, ma anche in provincia di Belluno. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.