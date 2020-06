"Team Covid" in spiagge Venezia Chioggia

GM

(ANSA) - VENEZIA, 20 GIU - Vi sarà anche un un team per la verifica, la valutazione e la gestione di sospette infezioni da Covid-19 all'interno del progetto "Vacanze Sicure" dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, attivato a Venezia e Chioggia-Sottomarina-Isola Verde, dove la presenza dei turisti è destinata ad aumentare. Anche quest'anno saranno potenziati i servizi del Suem118 e degli Ospedali; inoltre i litorali vengono dotati di ambulanze per un trasporto più veloce di fronte a un caso di emergenza-urgenza, ma anche di servizi ambulatoriali con infermieri e medici. Quest'anno, vista l'emergenza sanitaria da Covid-19, all'interno del progetto si è inserita anche la presenza di un team per la verifica, la valutazione e la gestione di possibili situazioni di sospetta infezione: con rapidità ed efficacia, provvederà alla verifica e valutazione delle situazioni sospette e, se necessario, avvierà l'analisi epidemiologica e metterà in atto qua (ANSA).