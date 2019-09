Streep, giornalisti vittime Panama Paper

MA

(ANSA) - VENEZIA, 1 SET - "I giornalisti sono vittime dei Panama Papers, il loro contributo alla conoscenza e alla diffusione di questo sistema finanziario di evasione e riciclaggio. Oggi voglio ricordare Daphne Galizia la giornalista maltese uccisa due anni fa": così la grande Meryl Streep alla presentazione di The Laundromat di Steven Soderbergh in concorso oggi a Venezia 76. Il film, che racconta non senza humor, una storia dello scandalo, vede protagonisti anche Gary Oldman e Antonio Banderas, i due esperti di evasione.