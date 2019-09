Sputi a consigliere Lega,Zaia,denunciata

CO

(ANSA) - VENEZIA, 22 SET - "Condanna dell'atto ingiurioso e immediata solidarietà" al consigliere regionale della Lega Fabrizio Boron, arrivano dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Una ragazza ha sputato a Boron davanti al banchetto che la Lega aveva allestito in Piazza delle Erbe a Padova. "Non lasceremo impuniti questi atti inqualificabili - promette - che umiliano il confronto civile e offendono la dignità delle persone: la signora verrà denunciata e le verrà mossa causa anche in sede civile".