Smog: Vicenza, da domani livello rosso

(ANSA) - VENEZIA, 9 GEN - Si accentua l'allarme inquinamento a Vicenza: sulla base della verifica effettuata questa mattina a dall'Arpav, è stato accertato lo sforamento per 10 giorni consecutivi del valore limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi al mc d'aria. Da domani in città scatta il livello rosso, che prevede lo stop anche dei veicoli commerciali diesel Euro 4 in tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 12.30. E' la prima volta, durante quest'inverno, che a Vicenza scatta l'allerta rossa.