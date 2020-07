Slitta al 1 gennaio 2021 lo stop ai diesel Euro 4

Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto hanno deciso di comune accordo di spostare il blocco degli Euro 4 Diesel dal 1 ottobre 2020 al 1 gennaio 2021. Lo hanno detto gli assessori regionali all’Ambiente durante i lavori del tavolo del Bacino padano, che si sono tenuti oggi in videoconferenza, presenti gli assessori del Veneto, della Lombardia, del Piemonte e dell’Emilia-Romagna.

«Vista la delicatezza del tema, i presidenti delle Regioni si erano già sentiti nei giorni scorsi per condividere questa scelta, ovvero lo slittamento del blocco dei diesel Euro 4 dal primo ottobre, come sarebbe previsto dall’accordo di Bacino Padano, al primo gennaio 2021 - proseguono gli assessori - e questo è supportato da una serie di motivazioni. La prima è che siamo in una condizione di emergenza straordinaria legata al Covid, che ha avuto alcuni effetti». Il primo effetto, è stato spiegato, è che il lockdown ha portato ad una riduzione delle emissioni complessive: rispetto all’ordinario, «c’è stata una minore quantità di inquinanti immessi in atmosfera. Ci sono anche le considerazioni sulla proroga dell’emergenza fino al 15 ottobre e l’incertezza di quello che sarà il futuro, soprattutto dal punto di vista economico».