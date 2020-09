Un grave incidente si è verificato lunedì 14 settembre intorno alle 15 lungo la Sp22 Calderina, a Gambellara, primo comune vicentino dopo il confine veronese.

Due studenti delle superiori stavano camminando lungo il ciglio della strada, quando sono stati travolti da una roulotte che si è staccata dal gancio traino di un camper.

I due studenti sono stati soccorsi dal personale del Suem 118. Il più grave dei due, un 16enne, è stato trasferito in elicottero all'ospedale San Bortolo di Vicenza, mentre l'altro ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Arzignano con un codice di media gravità. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Lonigo, la polizia locale e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per determinare le cause della rottura meccanica che ha provocato il grave incidente.