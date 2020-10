Si butta dal balcone a 11 anni: «Mamma e papà vi amo ma devo seguire l'uomo incappucciato»

Un messaggio inquietante via WhatsApp, «Mamma, papà vi amo. Ora devo seguire l’uomo col cappuccio nero. Non ho più tempo. Perdonatemi», inviato pochi minuti prima di precipitare nel vuoto, dal balcone di casa.

Un bimbo di appena 11 anni è morto a Napoli, nel quartiere "bene" di Chiaia, la notte tra il 28 e 29 settembre scorsi. Una morte che ha gettato nella disperazione la famiglia e scosso la città, con gli inquirenti che non escludono possa essere stato vittima dei cosiddetti «challenge dell’orrore», giochi che si svolgono totalmente on-line, che comprendono atti di autolesionismo e anche, alla fine, il suicidio.

Quell’uomo incappucciato era reale o solo virtuale? Il ragazzino si è trovato davanti un malintenzionato oppure stava per finire vittima di un ordine impartito dal cosiddetto «curatore», colui che tira le fila della macabra competizione.

L’ipotesi della "challenge", al momento, rimane tale. Gli inquirenti non la escludono e indagano a 360 gradi. Del caso si sta occupando la Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinata dai magistrati della sezione «fasce deboli» della Procura della Repubblica. Gli inquirenti ipotizzano il reato di istigazione al suicidio che consente un raggio di azione investigativo più ampio.

LA TRAGEDIA. Secondo quanto si è appreso l’undicenne è uscito dalla cameretta per andare in bagno intorno a mezzanotte. A letto, però, non c’è più tornato. Quando i genitori se ne sono accorti l’hanno cercato fino alla tragica scoperta: uno sgabello vicino alla ringhiera del balcone, il cellulare a terra e il corpo esanime del piccolo giù. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il piccolo viene descritto come un ragazzino brillante, perfettamente integrato, senza alcun problema e con vari interessi. Faceva sport ed era figlio di una coppia di stimati professionisti, due avvocati. Determinante, per gli investigatori, sarà l’analisi del cellulare e dei dispositivi informatici che aveva a disposizione. Un’attività che è stata delegata dall’ufficio inquirente alla Polizia Postale. La salma del piccolo sarà sottoposta all’esame autoptico. Il dilemma da sciogliere riguarda le cause che hanno portato il piccolo a compiere un gesto che nessuno avrebbe potuto prevedere.

L'UOMO NERO. Come detto, l'undicenne potrebbe essere stato vittima di uno di quei giochi che di divertente non hanno nulla, sfide che spostano il limite del possibile verso il baratro, fino all’autolesionismo. Secondo quanto raccolto sino ad ora dagli inquirenti potrebbe trattarsi di un gioco molto simile a quello denominato Jonathan Galindo. Sarebbe lui "l'uomo nero" citato dal bambino nel suo messaggio di scuse. Si tratta di un umano con la faccia di Pippo, il personaggio Disney, che contatterebbe adolescenti e preadolescenti sui social, per spaventarli, terrorizzarli, in un gioco dell’orrore che lascia segni soprattutto nei più fragili. L’ipotesi è che il bambino sia diventato vittima del gioco "Jonathan Galindo", in cui un uomo col cappuccio nero, dopo aver agganciato i piccoli sui social, li trascina in sfide e prove fino alla morte. Prima di tutto arriva un messaggio: «Vuoi giocare?». E il gioco non si può mollare. Ci sono "apparizioni" dell’uomo col cappuccio fuori casa per controllare i "giocatori", di far capire loro che non è uno scherzo.

L’allarme di un nuovo pericolo via web risale a questa estate, a luglio scorso, per la sfida social dell’estate, che avrebbe messo a repentaglio i più giovani e i bambini. La Polizia Postale aveva messo in guardia dalla possibilità che adolescenti e bambini potessero essere contattati da questo profilo fake. Ma chi si nasconde dietro l’account di Jonathan Galindo? Cercando in rete, sui vari social, sono diversi i profili che potrebbero essere riconducibili all’uomo col cappuccio nero. Riscontri reali e prove sull’esistenza di una persona fisica dietro questo account non ve ne sono. Ma la paura e la diffusione di questo tipi di giochi attrae proprio per i profili di mistero e ignoto che assume. Prima di Jonathan Galindo, il gioco, denunciato in un servizio de Le Iene e prima ancora da Novaja Gazeta, dell’ultimo gioco a farsi male è stato il "Blue Whale". Il giocatore, in questo caso, è un adolescente che ha deciso di togliersi la vita e lo comunica, sui social network, utilizzando un hashtag. Compiuto questo primo passo, viene contattato da un "curatore" che gli assegna sfide via via più pericolose, una al giorno per 50 giorni, fino alla richiesta di un salto nel vuoto da un palazzo oppure di lanciarsi sotto a un treno.

LE REAZIONI. Sulla vicenda è intervenuta anche la senatrice napoletana Valeria Valente: «Da mamma sono costernata per quanto è avvenuto», scrive la parlamentare che si stringe alla famiglia. «La Polizia di Stato e la Procura - sottolinea la parlamentare - faranno luce sui fatti: se dovesse essere confermata l’ipotesi dei "challenge dell’orrore" ci troveremmo di fronte ad un’altra vicenda gravissima. Credo che come politici e parlamentari dobbiamo interrogarci sul da farsi per intervenire su questo nuovo terribile fenomeno, forse ampliando le maglie della legge sul cyberbullismo».

Per il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, «bene fanno gli investigatori a concentrarsi anche sui pericoli del web che potrebbero aver causato uno stato d’animo insostenibile». «Voglio solo ricordare che i casi di cyberbullismo in Italia e in Campania sono più che raddoppiati in seguito al lockdown - fa sapere Borrelli - e che ci troviamo di fronte a fenomeni nuovi e inquietanti come quelli delle sfide sui social in giochi perversi che spingono al limite della sopportazione chi ci casca». «Più volte abbiamo denunciato alla Polizia Postale profili social che istigavano i giovanissimi a sfide pericolose con bravate di ogni genere, in particolare sugli scooter», conclude Borrelli che chiede controlli serrati sul web a protezione dei minori.