I Carabinieri del Comando provinciale di Venezia stanno sequestrando tra l’Italia e in altri nove paesi dell’Ue 1.600 autovetture, per un valore complessivo di 13 milioni di euro, intestate a sei prestanome di nazionalità romena e usate per compiere furti, rapine e altre attività illecite in tutta Europa, compresa la nostra provincia.

Il blitz è compiuto anche in Romania, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Ungheria e Polonia con il supporto della polizia dei rispettivi stati coinvolti. Il sequestro delle auto costituisce la prosecuzione di un’attività investigativa nei confronti di un gruppo criminale composto da oltre 40 persone appartenenti a minoranza rom romena, che ha consentito all’Arma di dare esecuzione a dieci ordinanze di custodia cautelare (otto in carcere, di cui una minore, una agli arresti domiciliari, un divieto di dimora), emesse dai gip di Venezia e Verona, nonchè del Tribunale per i minorenni di Venezia.

Nelle prossime ore l'Arma illustrerà altri dettagli sulla vicenda.