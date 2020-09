Scopre col drone chi gli rubava la verdura nell'orto

Un pensionato vicentino di 71 anni ha denunciato un altro pensionato, di 68, per furto. È accaduto che la vittima da tempo notasse delle sparizioni di verdura dal suo orto: pomodori, verze, fagiolini. In diverse occasioni si era appostato per scoprire chi fosse a fare razzia nella sua coltivazione, senza successo. A scoprire la verità era stato il figlio del pensionato, appassionato di droni, che facendone volare uno aveva immortalato il saccheggiatori di orti in flagranza. La procura ha aperto un’inchiesta, che è stata poi chiusa per la particolare tenuità del fatto.

Diego Neri