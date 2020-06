Scontro virologi su 'bassa carica' virus

GM

(ANSA) - VENEZIA, 21 GIU - Scontro tra scienziati sulla tesi dell'indebolimento del' grado di infettività del SarCpv2 Coronavirus:, evidenziato da uno studio sui risultati di 60mila tamponi in Veneto, condotto da Roberto Rigoli, coordinatore delle microbiologie della regione, assieme a colleghi dello Spallanzani e del San Matteo di Pavia. La miccia l''ha accesa il prof Andrea Crisanti, capo del del dipartimento di microbiologia e virologia di Padova: per il quale queste affermazioni "solo solo chiacchiere". Rigoli aveva detto: "ci sono segnali che virus si sta spegnendo". Crisanti ha replicato: "Chi parla dell'infettività di questo virus non sa quello che dice, perché l'infettività si misura sperimentalmente e sull'uomo non è possibile fare nessun esperimento e non esiste un modello animale. Senza numeri e senza misura non è scienza". E' stata così la volta di Rigoli, che ha contro ribattuto: "la bassa/assente infettività è stata valutata su due fronti: il primo epidemiologico monitorando i contatti stretti dei pazienti con carica bassa, il secondo seminando su colture cellulari i campioni appartenenti sempre a pazienti con c.t. alto (bassa carica). Dati preliminari di un lavoro condotto dal prof. Baldanti dimostrano che solo un'esigua minoranza di questi campioni risulta positiva in colture cellulari". (ANSA).