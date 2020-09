Sci: Mondiali Cortina per 50-60.000 spettatori

FAN

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - "Stiamo lavorando con le autorità sanitarie per accogliere gli spettatori in sicurezza. E' difficile dare numeri, diciamo che, per ora, rispetto ai 120.000 spettatori che ci aspettavamo nei 15 giorni prima del Covid, la capacità massima a disposizione sarà di circa la metà: 50-60.000 persone complessive, cioè 5.000 nei giorni di massima frequenza". Lo ha detto l'amministratore delegato di 'Cortina 2021', Valerio Giacobbi, facendo il punto della situazione a 151 giorni dall'inizio dei Mondiali di sci nel capoluogo ampezzano, fissato per il 7 febbraio. L'avvio del ticketing, ha inoltre annunciato, sarà il 19 ottobre. (ANSA).