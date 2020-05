Incidente mortale nella notte tra martedì e mercoledì a Cassola, nel Vicentino: a perdere la vita un ragazzo di 22 anni di Romano d'Ezzelino.

Come riferisce Il Giornale di Vicenza, la tragedia è avvenuta intorno all'una in viale San Giuseppe. Il giovane, Joel Tejeda Baron, era in sella alla sua Yamaha R1 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto cadendo rovinosamente a terra e finendo contro un muro. Inutili i soccorsi: per il 22enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

In viale San Giuseppe sono intervenuti il Suem 118 e i carabinieri di Romano che stanno ora ricostruendo la dinamica dell'incidente.