Sassi contro le auto, denunciati cinque ragazzini

Cinque ragazzi tra i 13 e i 17 anni, incensurati e residenti nel Vicentino, sono stati identificati e denunciati. Le accuse sono danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti.

In pochi giorni i carabinieri hanno chiuso il cerchio e sono risaliti alla banda, accusata di due gravi episodi. Il primo è avvenuto a Montecchio Precalcino. In base alla ricostruzione i ragazzini erano in bicicletta e hanno lanciato un sasso contro una Fiat Punto con a bordo la mamma e i suoi due bambini, danneggiando il parabrezza. Il secondo episodio verso le 18.30, a Dueville ad una famiglia thienese.

«Stasera - aveva scritto su Facebook la conducente, moglie e mamma di tre bambini - ero in autostrada Valdastico (Vicenza-Thiene) e subito dopo l'uscita per Dueville sul primo cavalcavia c'erano dei ragazzi che guardavano dal ponte verso le macchine che passavano. Proprio nel momento nel quale sono passata, uno di loro ha buttato un sasso piccolo e mi ha fatto danni al parabrezza. Subito dopo mi sono fermata e loro sono scappati via con le bici».

La famiglia, scossa per l'accaduto, sapendo che un sasso più grande avrebbe sfondato il vetro e avrebbe potuto ferire qualcuno, ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri. Le indagini, scattate subito, hanno permesso d'individuare la banda in pochi giorni.